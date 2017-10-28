Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Nurper Özbar, Ali Bağde
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ergül Eroğlu, Leys, Fatma Yıldırım, Belien, Dimitrova, Cansu Aydınoğulları (Aylin Sarıoğlu, Gizem Karadayı, Bytsenko, Nilay Karaağaç, Merve Albayrak)
Halkbank: Aslıhan Kılıç, Furden Ural, Perez, Ramirez, Salas, Ceyda Durukan (Derya Çayırgan, Simge Yalçın, Tutku Burcu Yüzgenç, Hande Naz Şimşek)
Setler: 25-20, 29-27, 25-22
Süre: 93 dakika (33, 37, 23)
BURSA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Halkbank'ı 3-0 yendi.