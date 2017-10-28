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Şanlıurfa'da motosikletle uyuşturucu ticareti

28 Ekim 2017 Cumartesi, 17:14

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde motosikletle uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K. ve F.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekipler, şüphelilerin sevkiyatta kullandıkları motosikleti durdurarak arama yaptı.

Aramada motosikletin gizli bölmelerine zulalanmış yüzer gramlık paketler halinde bir kilogram eroin bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

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