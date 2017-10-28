Mersin'de "Yörük Yaşamı ve Kültür Çalıştayı"

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MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen "Yörük Yaşamı ve Kültür Çalıştayı" kapsamında "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Büyükeçeli Mahallesi'nde düzenlenen çalıştay kapsamında Yörük çadırları kuruldu, ellerine Türk bayraklarını alan Yörük ve çocuklarının katılımıyla "Cumhuriyet Yürüyüşü" yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, Silifke, Gülnar ve Aydıncık ilçelerinde yaşayan Sarıkeçili Yörüklerin yaşamı, kültürü ve el sanatlarını sergileyeceklerini ve 3 gün sürecek çalıştay düzenlediklerini bildirdi.

Bin yıldır devam eden göçer geleneğinin yerleşik düzene geçmesinin ardından yok olacağını anlatan Eroğlu, "Bu ve buna benzer çalıştaylarla biz bu kültürü gelecek kuşaklara aktarma ve sorunlarını tartışma anlamında neler yapabiliriz şeklinde bir projeyle ortaya çıktık. Diğer projelerden farklı olarak da ilk defa alanda bir çalıştay yapıyoruz. Etkinliğimizde ana okulu çocukları için oyun çadırlarımız, yine farklı üniversitelerden hocalarımızın katılımıyla el sanatları ve resim çalıştayları olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından çalıştaya katılan akademisyenler, Yörüklerle ilgili yapılması gereken çalışmaları anlattı.