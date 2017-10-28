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YALOVA (AA) - Yalova Kivi Üreticileri Birliği ve Subaşı Belediyesi iş birliğiyle 5. Yalova Subaşı Kivi Festivali yapıldı.

Subaşı Belediyesi Mehmet Tunalı Sosyal Tesisleri'ndeki festivalin açılış kurdelesini Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Subaşı Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı kesti.

Protokoldekiler, daha sonra stantları gezdi.

Vali Yılmaz, yaptığı konuşmada, Türkiye'deki kivi üretiminin en yüksek olduğu kentin Yalova olduğunu söyledi.

Yalova'nın coğrafi açıdan küçük olsa da tarımda, sanayide ve turizmde her geçen gün büyüyen, gelişen ve kendinden söz ettiren bir il olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yalova, gerek kivide gerekse diğer tarımsal üretim alanlarında, hem verimli tarım arazilerine sahip olması hem çalışkan insanlara sahip olmasından dolayı yüksek katma değerli ürünler konusunda adından söz ettiriyor. Bunların başında elbette kivi geliyor. Ülkedeki kivi üretiminin yüzde 60'a yakını Yalova'da gerçekleşiyor. Aynı zamanda soğuk hava depoları, Türkiye'deki tüm kivi üretimini kapsayacak, koruyacak düzeyde."

- Türkiye'de yaklaşık 42 bin ton rekolte bekleniyor

Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı da kentteki kivi üretiminin 28 yıl önce başladığını hatırlattı.

Kivi üretiminin önemine dikkati çeken Tunalı, şunları kaydetti:

"Bu iş tabii ziraat görerek oluyor. Bizim çiftçimiz gördüğüne inanıyor. Bir anda 3-5 kivi bahçesinde üretim yapılırken bir anda 100 tane bahçe kuruldu ve şu anda da 28'inci yılında bölgemizde 22 bin ton seviyeye kadar geldik. Bu, Türkiye'nin yüzde 60'ı demek. Bütün Türkiye'de bu sene beklenecek kivi miktarı yaklaşık 42 bin ton olacak diye tahmin ediyoruz. Hasattan sonra bunları göreceğiz zaten. Biz burada yeni türler için de uğraşıyoruz. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkezi Araştırma Enstitüsünde de yeni kivi için de araştırmalar devam ediyor."

Subaşı Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da Türkiye'yi kiviyle Subaşı'nın tanıştırdığını, kivi kalitesinin Avrupa'nın önünde yer aldığını söyledi.

Konuşmaların ardından protokoldekiler tarafından festival meşalesi yakıldı.

Festivalde En İyi Kivi Bahçesi Yarışması'nda dereceye giren çiftçilere çeşitli hediyeler verildi.