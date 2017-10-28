Mardin cezaevi önündeki silahlı saldırı

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MARDİN (AA) - Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi önünde 2013 'te 3'ü çocuk 2'si kadın 5 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin hakkında 5 kez kesinleşmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü Ramazan Erkan yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Eylül 2013'te gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin olarak güvenlik gerekçesiyle Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada yargılanan Ramazan Erkan (54) hakkında, 9 Ekim 2015'te "tasarlayarak, kan gütme saikiyle çocuğu veya beden, ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari Erkan'ın Savur ilçesine bağlı İşgören Mahallesinde saklandığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Erkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi önünde, 19 Eylül 2013'te gerçekleştirilen silahlı saldırıda, Emine İpek (27), çocukları Narin (10) ve Nizamettin İpek (7) ile Ayşe Sürer (38) ve oğlu Süleyman Fırat Sürer (4) hayatını kaybetmiş, ölenlerle bir yakınlığı bulunmayan Hasibe Amak da yaralanmıştı.





