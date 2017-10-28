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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

28 Ekim 2017 Cumartesi, 19:15


Salon: Yıldırım Beyazıt

Hakemler: Sadettin Deneri, Arzu Emiroğlu

Seramiksan: Bayramova, Sinem Yıldız, Meryem Boz, Malasevic, Krsmanovic, Sıla Çalışkan (Sedef Sazlıdere, Işıl Öz, Rida Erlalelitepe)

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Lazarevic, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Kestirengöz, Kulan, Safranova, Arelay Karasoy (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Melis Kara)

Setler: 27-25, 20-25, 20-25, 25-21, 9-15

Süre: 126 dakika (31, 26, 25, 29, 15)


MANİSA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, deplasmanda Seramiksan'ı 3-2 mağlup etti.

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