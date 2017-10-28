Salon: Yıldırım Beyazıt
Hakemler: Sadettin Deneri, Arzu Emiroğlu
Seramiksan: Bayramova, Sinem Yıldız, Meryem Boz, Malasevic, Krsmanovic, Sıla Çalışkan (Sedef Sazlıdere, Işıl Öz, Rida Erlalelitepe)
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Lazarevic, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Kestirengöz, Kulan, Safranova, Arelay Karasoy (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Melis Kara)
Setler: 27-25, 20-25, 20-25, 25-21, 9-15
Süre: 126 dakika (31, 26, 25, 29, 15)
MANİSA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, deplasmanda Seramiksan'ı 3-2 mağlup etti.