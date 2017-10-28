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Manisa'da trafik kazası: 2 ölü

28 Ekim 2017 Cumartesi, 20:37

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Aksakal (34) idaresindeki 45 LC 645 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Rahmi Kocal (48) idaresindeki 06 FM 8268 plakalı hafif ticari araç, İzmir-Ankara E-96 karayolu üzerinde Salihli ilçesi yakınlarında çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Aksakal'ın otomobil içerisine sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan Kocal ise kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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