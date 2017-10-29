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Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

29 Ekim 2017 Pazar, 00:17

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Pınarbaşı-Malatya karayolunun 8. kilometresinde, sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 38 ST 655 ve 38 E 5115 plakalı otomobiller, Şarkışla kavşağından kontrolsüz olarak yola çıkan Gürcü asıllı şoför idaresindeki GEPZ 810 plakalı tıra çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ferdi Aksu'nun (20) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ömer Ekinci (20) de ambulansla hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan Savaş Uslu (21), Kurthan Aksu (18) ve Süleyman Ekinci (20), Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tır şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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