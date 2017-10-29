Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzurum ve Ağrı'da kar yağışı

29 Ekim 2017 Pazar, 02:27

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Karayazı ve Ağrı'nın Eleşkirt ilçelerinde, yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Karayazı'da akşam saatlerinde başlayan kağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu ilçede hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.

-Ağrı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde günboyu etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Etkili kar yağışı nedeniyle araçların üzeri karla kaplandı.

Ağrı-Erzurum karayolu Sarıcan Deresi ve Sac Dağı mevkisinde ise kar yağışı tipiye dönüştü.

İlçe sakinlerinden Fuat Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışın bu yıl erken geldiğini ve hava sıcaklıklarının da düştüğünü belirterek, "Ekim ayında kar yağıyor. Mutlu olduk ama kış zor geçecek gibi görünüyor." dedi.

İLGİLİ HABERLER
Ağrı'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
YEREL

AĞRI'DA OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 8 YARALI