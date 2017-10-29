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ERZURUM (AA) - Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) Türkiye'nin 11. "sakin kent"i seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki 94. Uluslararası Uzundere Karakucak Güreşleri başladı.

İlçe merkezindeki güreş alınında 18 ayrı kategoride yapılan güreşlere, Türkiye'deki çeşitli illerinin yanı sıra Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan yaklaşık 300 sporcu katıldı.

Kura çekimi ve eleme müsabakalarının ardından minikler ve yıldızlar kategorisiyle başlayan karakucak güreşlerinde sporcular birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

Güreş meydanını dolduran vatandaşlar sporcuların mücadelelerini büyük keyfile izledi. Güreşlerde zaman saman sakatlık geçiren sporculara 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu.

Erzurum Güreş İl Temsilcisi Battal Alpkılıç, AA muhabirine yaptığı açıkmalamada, ilde yıl içerisinde düzenlenen güreş organizasyonlarının sonuncusunun Uzundere ilçesinde yapıldığını anlatarak, "Karakucak güreşlerine katılım çok yüksek. Uluslararası bir organizasyon olduğu için Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, İran ve Gürcistan gibi ülkelerden 300 civarında sporcu katılıyor. Güreşe önem verip bu tür organizasyonların gerçeklemesinde emeği geçen Uzundere Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy'a teşekkür ediyorum." dedi.