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Bursaspor-Antalyaspor maçından notlar

29 Ekim 2017 Pazar, 17:02


BURSA (AA) - Süper Lig'in 10. haftasındaki Bursaspor-Antalyaspor mücadelesinde, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi çevrim dışı olarak uygulanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda devam eden karşılaşmada Bülent Yıldırım ve Koray Gençerler, video yardımcı hakem olarak görev yapıyor. Çevrim dışı uygulamada, yayıncı kuruluşun tüm kamera görüntüleri stat dışındaki VAR aracına aktarılıyor ve pozisyonlar burada tekrar izleniyor.

Müsabaka hakemiyle iletişim kurmadan, VAR kapsamına girecek pozisyonlarla ilgili tespitler anında sesli ve görüntülü olarak sisteme kaydediliyor.

Müsabakanın ardından söz konusu kayıtlar Uluslararası Futbol Birliği Kuruluna (IFAB) gönderilecek ve çevrim dışı testin sonuçları IFAB'ın uluslararası sistemine yüklenecek. Her bir testin başarılı olup olmadığına IFAB karar verecek.

Süper Lig'de yarınki Fenerbahçe-Kayserispor müsabakasında ise Mete Kalkavan ile Alper Ulusoy video yardımcı hakem olarak görev yapacak.

VAR sistemi çevrim dışı olarak ilk kez dün Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor maçında uygulanmıştı.

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