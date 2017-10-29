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Muğla'da DEAŞ operasyonu

29 Ekim 2017 Pazar, 17:16

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ militanlarının deşifresine yönelik yapılan çalışma kapsamında Ula ilçesinde iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DAEŞ ile irtibatlı olduğu tespit edilen C.T. ve H.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütün bayrağı, örgüte ait doküman, GSM hattı ve dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Muğla Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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