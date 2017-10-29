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Aydın'da kamyonetin çarptığı çocuk öldü

29 Ekim 2017 Pazar, 17:41

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde kamyonetin çarptığı 9 yaşındaki kız çocuğu öldü.

Ahmet K. (53) idaresindeki 09 D 4808 plakalı kamyonet, İnönü Bulvarı Mavişehir mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Özge Mengi adlı çocuğa çarptı.

Kazada ağır yaralanan Mengi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Mengi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mengi'nin cenazesinin Muş'a gönderileceği öğrenildi.

Kamyonetin sürücüsü Ahmet K. ise gözaltına alındı.

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