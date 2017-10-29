Şehit babasından "Şehitler Anıtı"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAKARYA (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde 2003 yılında şehit olan Serkan Sağır’ın babası Yusuf Sağır, oğlu ve Sakaryalı şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu anıt yaptırdı.

Karasu'nun Resuller Mahallesi Muhtarı da olan şehit babası Sağır, oğlunun ve Sakaryalı 148 şehidin fotoğraf ve künyelerinin bulunduğu "Şehitler Anıtı"nı ziyarete açtı.

Şehit oğlu Serkan Sağır’ın kişisel eşyalarının olduğu odayı da müzeye çeviren Sağır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sakarya’daki tüm şehitleri hafızalarda tutabilmek için mahallenin girişini düzenleyerek anıt ve çeşme yaptırdıklarını söyledi.

Kendilerine yardımcı olan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu’na teşekkür eden Sağır, "Sakarya genelinde 148 asker şehidimizi, künyesi ve resimleriyle birlikte ölümsüzleştirdik. Ben de şehit babası olduğumdan dolayı şehit oğlumun odasını da 2003 yılından beri kullandığı özel eşyalarını sergileyerek müze olarak kullanıyoruz. Müze yaptığımız odamızı da ziyarete gelip gidenler oluyor. Şehidini unutmayan Türk halkından Allah razı olsun." diye konuştu.