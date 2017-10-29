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Bisiklet: Türkiye Şampiyonası 6. Ayak Puanlı Yol Yarışları

29 Ekim 2017 Pazar, 23:22


ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde yapılan Türkiye Bisiklet Şampiyonası 6. Ayak Puanlı Yol Yarışları, sona erdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen ve 3 gün süren yarışların son gününde 38 kulüpten 480 sporcu, Kadriye Turizm Yolu'nda pedal çevirdi.

Yarışlar sonunda kategorilerinde ilk sırayı alan sporcular şunlar:


- Ferdi klasman

60 kilometrelik Yıldız Erkekler A: Okan Kalem (Konya Büyükşehir Belediyespor)

50 kilometrelik Yıldız Erkekler B: Yiğit Suphi Askar (Konya Taşkent Spor)

80 kilometrelik Genç Erkekler: Halil İbrahim Doğan (Kocaeli Brisaspor)

60 kilometrelik Master Erkek 35 yaş: Turgay Germen (Fiberli Antalyaspor)

60 kilometrelik Master Erkek 40 yaş: Mehmet Bahatti (Sakarya Gençlik Merkezi)

40 kilometrelik Master Erkek 50 yaş: Cihat Yurtseven (Tekirdağ Gençlik Hizmetlerispor)

100 kilometrelik Büyük Erkekler: Oğuzhan Tiryaki (Kapadokya Bisikletspor)

20 kilometrelik Yıldız Kızlar: Senanur Süslü (Mosso Ege Pedalspor)

40 kilometrelik Genç Kızlar: Keziban Koyun (Mosso Ege Pedalspor)

50 kilometrelik Büyük Kadınlar: Cansu Türkmenoğlu (Kocaeli Brisaspor)


- Kriteryum

Yıldız Erkekler B: Yiğit Eryılmaz (Konya Taşkent Spor)

Yıldız Erkekler A: Muhammet Ersin Akıl (Konya Büyükşehir Belediyespor)

Genç Erkekler: Ahmet Örencik (Kapadokya Bisiklet Kulübü)

Büyük Erkekler: Batuhan Özgür (Torku Şekerspor)

Büyük Kadınlar: Esra Kükçü (Başkent Üniversitesi)


- Takım klasman

50 kilometrelik Yıldız Erkekler B: Konya Taşkent Spor

60 kilometrelik Yıldız Erkekler A: Konya Büyükşehir Belediyespor

80 kilometrelik Genç Erkekler: Denizli Telekom Spor Kulübü

60 kilometrelik Master Erkek 35 yaş: Denizli Telekom Spor Kulübü

60 kilometrelik Master Erkek 40 yaş: Fiberli Antalyaspor

40 kilometrelik Master Erkek 50 yaş: Kastamonu Toprak Su Gençlik Spor Kulübü

100 kilometrelik Büyük Erkekler: Torku Şekerspor

20 kilometrelik Yıldız Kızlar: Mosso Ege Pedalspor

40 kilometrelik Genç Kızlar: Sakarya Gençlik Merkezi

50 kilometrelik Büyük Kadınlar: Kocaeli Brisaspor


Yarışların ardından şampiyonada dereceye giren sporculara madalyalarını, takımlara ise kupalarını Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ve diğer protokol üyeleri verdi.

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