Bisiklet: Türkiye Şampiyonası 6. Ayak Puanlı Yol Yarışları

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde yapılan Türkiye Bisiklet Şampiyonası 6. Ayak Puanlı Yol Yarışları, sona erdi.
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen ve 3 gün süren yarışların son gününde 38 kulüpten 480 sporcu, Kadriye Turizm Yolu'nda pedal çevirdi.
Yarışlar sonunda kategorilerinde ilk sırayı alan sporcular şunlar:
- Ferdi klasman
60 kilometrelik Yıldız Erkekler A: Okan Kalem (Konya Büyükşehir Belediyespor)
50 kilometrelik Yıldız Erkekler B: Yiğit Suphi Askar (Konya Taşkent Spor)
80 kilometrelik Genç Erkekler: Halil İbrahim Doğan (Kocaeli Brisaspor)
60 kilometrelik Master Erkek 35 yaş: Turgay Germen (Fiberli Antalyaspor)
60 kilometrelik Master Erkek 40 yaş: Mehmet Bahatti (Sakarya Gençlik Merkezi)
40 kilometrelik Master Erkek 50 yaş: Cihat Yurtseven (Tekirdağ Gençlik Hizmetlerispor)
100 kilometrelik Büyük Erkekler: Oğuzhan Tiryaki (Kapadokya Bisikletspor)
20 kilometrelik Yıldız Kızlar: Senanur Süslü (Mosso Ege Pedalspor)
40 kilometrelik Genç Kızlar: Keziban Koyun (Mosso Ege Pedalspor)
50 kilometrelik Büyük Kadınlar: Cansu Türkmenoğlu (Kocaeli Brisaspor)
- Kriteryum
Yıldız Erkekler B: Yiğit Eryılmaz (Konya Taşkent Spor)
Yıldız Erkekler A: Muhammet Ersin Akıl (Konya Büyükşehir Belediyespor)
Genç Erkekler: Ahmet Örencik (Kapadokya Bisiklet Kulübü)
Büyük Erkekler: Batuhan Özgür (Torku Şekerspor)
Büyük Kadınlar: Esra Kükçü (Başkent Üniversitesi)
- Takım klasman
50 kilometrelik Yıldız Erkekler B: Konya Taşkent Spor
60 kilometrelik Yıldız Erkekler A: Konya Büyükşehir Belediyespor
80 kilometrelik Genç Erkekler: Denizli Telekom Spor Kulübü
60 kilometrelik Master Erkek 35 yaş: Denizli Telekom Spor Kulübü
60 kilometrelik Master Erkek 40 yaş: Fiberli Antalyaspor
40 kilometrelik Master Erkek 50 yaş: Kastamonu Toprak Su Gençlik Spor Kulübü
100 kilometrelik Büyük Erkekler: Torku Şekerspor
20 kilometrelik Yıldız Kızlar: Mosso Ege Pedalspor
40 kilometrelik Genç Kızlar: Sakarya Gençlik Merkezi
50 kilometrelik Büyük Kadınlar: Kocaeli Brisaspor
Yarışların ardından şampiyonada dereceye giren sporculara madalyalarını, takımlara ise kupalarını Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ve diğer protokol üyeleri verdi.