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Manisa'da cinsel istismar iddiası

29 Ekim 2017 Pazar, 23:24

MANİSA (AA) - Manisa’nın Ahmetli ilçesinde rehberlik öğretmeninin yaptığı anketle ortaya çıkan cinsel istismar iddiası üzerine, 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmetli ilçesinde bir lisede sınıftaki öğrencilere kağıt dağıtan rehberlik öğretmeni, öğrencilerden başlarından geçen ve kimseye söyleyemedikleri bir olayı yazmalarını istedi.

Kız öğrenci E.E (16), kendisine verilen kağıda 8 yıl önce cinsel istismara uğradığını ve olayı gerçekleştirdiği iddia edilen zanlının ismini yazdı.

Öğrencilerden topladığı kağıtları okuyan öğretmen, durumu okul yönetimi aracılığıyla ilçe jandarma komutanlığına bildirdi.

Ailesiyle birlikte jandarmaya çağrılan E.E'nin psikolog eşliğinde alınan ifadesi sonrası olayın zanlısı olduğu iddia edilen H.H.U (73) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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