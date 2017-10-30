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Kamyonla çarpışan traktör Yeşilırmak'a devrildi

30 Ekim 2017 Pazartesi, 13:18

TOKAT (AA) - Tokat'ta kamyon ile çarpışan traktörün Yeşiırmak'a devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adem Bulut idaresindeki 60 ES 416 plakalı kamyon, Tokat-Niksar karayolu TOKİ köprüsü yakınlarında, Beki Güleç'in kullandığı 60 HG 148 plakalı traktörle çarpıştı.

Traktör, çarpışmanın etkisiyle Yeşilırmak'a devrildi.

Sürücü Güleç, kazayı gören bir vatandaş tarafından sudan çıkarıldı. Güleç, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Bulut, jandarmaya giderek teslim oldu.