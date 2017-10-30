Şırnak'ta toz bulutu etkili oldu

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ŞIRNAK (AA) - Suriye'den gelen toz bulutu Şırnak'ta yaşamı olumsuz etkiledi.

Suriye üzerinden gelen toz bulutları, kent merkezi ile Cizre ve Güçlükonak ilçelerinde etkili oldu.



Görüş mesafesinin azalmasına da neden olan toz bulutu nedeniyle sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.

Şırnak Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkililerince, toz taşınımının gece başlaması beklenen yağışla etkisini yitireceği belirtildi.

Öte yandan uzmanlar, toz bulutu nedeniyle özellikle yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı bulunanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.