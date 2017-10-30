AFAD Başkanı'ndan Samsat'lı depremzedelere ziyaret

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ADIYAMAN (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Dr. Mehmet Güllüoğlu, kış gelmeden Samsatlı depremzedelerin dile getirdiği sorun ve sıkıntıların çözümü için çalışacaklarını söyledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da Vali Nurullah Naci Kalkancı'yı ziyaret eden Güllüoğlu, Samsat ilçesinde geçen mart ayında meydana gelen deprem sonrası yapılan çalışmalar ile depremzedelerin ihtiyaç ve sorunlarını konuştu.



Kalkancı ve Güllüoğlu, diğer yetkililerle birlikte Samsat'a giderek, AFAD tarafından gönderilen konteynerlere yerleştirilen Kale Mahallesi'ndeki vatandaşları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi, devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Vali Kalkancı, depremzedelerin günlük hayatını kolaylaştırmak için çalışma yapılmasını istedi.

Güllüoğlu ise "Doğal afetten etkilenen Samsatlı depremzedelerin yaralarını sarmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Kış gelmeden Samsatlı kardeşlerimizin dile getirdiği sorun ve sıkıntılar ile atılması gereken adımları seri bir şekilde atarak sorunları en kısa zamanda çözeceğiz. Allah milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın." dedi.

Samsatlı depremzedeler ise kendilerini dinleyip ilgi gösteren ve kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Vali Kalkancı ve AFAD Başkanı Güllüoğlu'na teşekkür etti.

