Şırnak'ta kitap kafe açılışı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, "İslam coğrafyasının ezilen insanların, coğrafyaların ümidi konumuna gelmişsek bu işin esası özü yetişmiş insan gücüdür." dedi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde İlim Yayma Cemiyeti ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortak gerçekleştirilen proje ile kitap kafe hizmete açıldı.

Sosyal etkinlikler gibi birçok alanda hizmet vermesi amaçlanan kafenin açılışında konuşan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş. insanın en değerli varlık olduğunu, eğitiminde insana yapılan en değerli yatırım olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve millet olarak kaliteli özüne, geçmişine kökenine bağlı bir nesiller yetiştirildiğini belirten Aktaş, şöyle devam etti:

"Devlet olarak millet olarak çevremizdeki bu kadar olumsuzluğa rağmen dimdik ayakta ve yolumuza devam ediyorsak. Çevremizdeki bu olumsuzlukların da yine olumluya dönüşmesi noktasında bir ümit vaat ediyorsak. İslam coğrafyasının ezilen insanların, coğrafyaların ümidi konumuna gelmişsek bu işin esası özü yetişmiş insan gücüdür. Mevcut elde ettiğimiz bu avantajın asıl özünde yatan budur."

Kitap kafeyi gezen Vali Aktaş, İlim Yayma Cemiyeti Silopi temsilcisi Osman Bilen'den bilgi aldı.

Aktaş, belediye ait aynı binada bulunan Halk Kütüphanesi ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nı ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

İlçede terörden mağdur olan esnafın sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Aktaş, ilçede bulunan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜRGEV) yurdunu da ziyaret etti.

Vali Aktaş'a ziyaretlerinde Silopi Kaymakamı Savaş Konak, İlim yayma Cemiyeti Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hızır Tutan, İlim yayma Cemiyeti Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Meyanal, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen eşlik etti.