Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Yazlak idaresindeki 44 AG 762 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 53'üncü kilometresinde Mustafa K. idaresindeki 02 FZ 578 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücülerden Yazlak ve Mustafa K. ile araçlarda bulunan Zeynep Yazlak ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.