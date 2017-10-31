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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

31 Ekim 2017 Salı, 09:28

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri takibe aldı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu zanlıların adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 530 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, biri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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