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Silopi-Habur bölgesinde askeri hareketlilik

31 Ekim 2017 Salı, 10:08

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin de katılımıyla tatbikat yaptığı Silopi ilçesinde, iki ülke askerleri Habur Sınır Kapısı'na doğru harekete geçti.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda 18 Eylül'de başlatılan, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikata katılan Türk askerleri ile Irak Silahlı Kuvvetleri birlikleri 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment Türkmen Kışlasından zırhlı araçlarla çıkış yaptı.

Siren sesleri eşliğinde iki ülke askerleri zırhlı araçlarla Habur Sınır Kapısı'na doğru yöneldi.

Askerler Türk ve Irak bayrakları ile Halil İbrahim Sınır Kapısı'na ilerleyişini sürdürüyor.

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ŞIRNAK'IN SİLOPİ İLÇESİNDE 172. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI ŞEHİT ERCÜMENT TÜRKMEN KIŞLASINDAN ZIRHLI ARAÇLARLA ÇIKIŞ YAPAN TÜRK VE IRAK ASKERLERİ, HABUR SINIR KAPISI'NDAN GEÇEREK HALİL İBRAHİM SINIR KAPISINA ULAŞTI.
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