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Tarihi yazıt musalla taşı olarak kullanılmış

31 Ekim 2017 Salı, 12:32
Tarihi yazıt musalla taşı olarak kullanılmış

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burçin Erdoğu, Uzunköprü Kültür Envanteri çalışmaları kapsamında Karapınar köyünde "Orta Çağ"dan kaldığı düşünülen tarihi mermer yazıt bulunduğunu bildirdi.

Uzunköprü Kültür Envanteri çalışmaları danışmanı Erdoğu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin desteğiyle Uzunköprü ilçesinin arkeolojik kültür envanterinin çıkarıldığını söyledi.

Prehistorik tarih öncesi dönemden Osmanlı'ya kadar belgeleme yaptıklarını belirten Erdoğu, "Yerleşim yerleri, anıtlar, köy köy her şey ortaya çıkacak. Yüzey araştırmaları sırasında da Karapınar köyü mezarlığında rastlanılan yazıtlı mermer parçasının musalla taşı olarak kullanıldığı tespit ettik." dedi.

Yazıtlı mermerin tarihe tanıklık eden ender bir kültür mirası olduğunu ifade eden Erdoğu, şu bilgileri verdi:

"Yazıtlı mermer parçası fotoğraflanıp kayıt altına alındı. Edirne Arkeoloji Müzesi'ne gerekli bilgiler verildi. Jandarmanın gözetiminde Uzunköprü Kent Müzesi bahçesine nakledilen mermer yazıt orada sergileniyor. Mermer yazıtın Orta Çağ'dan olduğunu düşünüyoruz. Yazıtın üzerinde bulunan harflerin ortaya çıkarılması ile detaylı bilgilere ulaşılacak. Yazıtın hangi döneme ait olduğu ve kullanım amacı çalışmalar sonucu ortaya çıkacak. Yazıt olsun, çeşme olsun, köprü olsun, tümülüs olsun bunlar kültür envanteridir. Hepsini belgeliyoruz. Bizim için hepsi önemli. Köylülerin söylediğine göre kilise varmış orada. Kilise yok olmuş o taş da oradan alınmış diye anlatılıyor."

Erdoğu, çalışmaların personel ve arkeolog Cüneyt Akgün gözetiminde devam ettiğini kaydetti.

Mezarlıktaki musalla taşının üst kısmında tespit edilen yazıtlı mermerin 300 kilogram ağırlığında, 110 santimetreye 127 santimetre boyutlarında olduğu bildirildi.

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