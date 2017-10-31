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Şırnak'taki kömür ocağı işletmecilerine yönelik operasyon

31 Ekim 2017 Salı, 14:02

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta geçmiş dönemlerde ruhsatsız kömür çıkarma faaliyetlerinde bulundukları ve terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Şırnak merkez, Cizre, Silopi ve Uludere ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 13'ü denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekiplerince, 25 Ekim'de il merkezi, Cizre, Silopi ve Uludere ilçelerinde eş zamanlı olarak "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" kapsamında kömür ocakları bölgesinde geçmiş dönemlerde ruhsatsız kömür çıkarma faaliyetlerinde bulundukları ve PKK/KCK terör örgütüne finans sağladıkları değerlendirilen kömür ocakları işletmecilerine yönelik operasyonda, 19 kişi gözaltına alınmıştı.

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