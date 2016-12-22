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Çamursuz bir kış geçirecekler



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelinde yoğun bir şekilde yürüttüğü parke taşı döşeme çalışmaları, Gölmarmara'da da devam etti. İlçeye bağlı Kayapınar Mahallesi Pirenlik mevkiinde bulunan küme evleri önünde başlayan parke taşı döşeme çalışmalarını vatandaşlar sevinçle karşıladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede yol bakım ve onarım ile parke taşı döşeme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gölmarmara ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi Pirenlik mevkiinde bulunan küme evleri önünde de parke taşı döşeme çalışmaları başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen ve vatandaşların taleplerini dinleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara Koordinatörü Ahmet Cülen, küme evleri sakinlerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti. Başlayan çalışmaları sevinçle karşılayan küme evleri sakinleri de, kış mevsiminin ağır şartları öncesi çalışmaların başlamasından mutlu olduklarını dile getirerek, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, ayrım yapmadan her mahalleye ve sokağa en güzel çalışmaları ulaştırmanın gayretinde olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Gölmarmara'da da bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asfaltsa asfalt, parke taşıysa parke taşı. Mahallelerimizin, o mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın gündelik işlerini yaparken modern yollarda yürümeleri için çalışıyoruz. Kayapınar Mahallesi Pirenlik mevkiindeki küme evleri önünde başladığımız çalışmaları da hızla tamamlayarak, orada yaşayan vatandaşlarımızın çamursuz bir kış geçirmelerini hedefliyoruz. Hayırlı olsun" diye konuştu.

(SC-Y)



22.12.2016 15:24:47 TSI

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