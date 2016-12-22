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Ezine'de polise moral ziyareti



(Fotoğraflı)



Erol Güngördü

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Belediye Meclis üyesi ve gazeteciler emniyet müdürlüğünü ziyaret etti.

Ezine Belediye Meclis üyesi iş adamı sarraf Ali Altan ve Gazeteci olarak Erol Güngördü, Ezine Emniyet Müdürü Kuvvet Yaşar'ı makamında ziyaret ederek şehit olan Çevik Kuvvet polisleri için baş sağlığı dileklerinde bulundu. İş adamı Altan, Yaşar'a Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı taktim ederek çalışmalarında başarılar diledi. Emniyet Müdürü Kuvvet Yaşar, ziyaretten dolayu Altan ve Güngördü'ye teşekkür etti.

(GD)



22.12.2016 15:54:47 TSI

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