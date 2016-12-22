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MYO öğrencilerinden Emniyet ve jandarmaya ziyaret



(Fotoğraflı)



İsmail Kabakdere

ÇORUM (İHA) - Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu öğrencileri Emniyet Müdürlüğü ve ilçe Jandarma komutanlığını ziyaret etti.

Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu öğrencileri, İstanbul ve Kayseri'de yaşanan terör saldırısının ardından İlçe Emniyet Müdürü Adem Yüce'yi ziyaret ederek başsağlığı dileklerini ilettiler.

İstanbul'da polis memurlarına, Kayseri'de askerlere düzenlenen terör saldırısından sonra manevi desteklerini iletmek istediklerini dile getiren okul müdürü Yard. Doç. Dr. Mustafa Tolga Çırak, ülkenin son zamanlarda zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğini, böyle bir günde zor şartlar altında ülkenin güvenliğini sağlayan polis ve askerin yanında oldukların, terörü kınadıkların, saldırılar sonrası şehit olan polisler için başsağlığı dileklerini iletmek üzere Emniyet Teşkilatını temsilen İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettiklerini ifade etti.

Ziyarette söz alarak duygularını dile getiren Rabia Çaycıoğlu isimli öğrenci'de, "Tüm emniyet teşkilatında ve askeriyede görev yapanlar, bizlerin ana babası, ağabeyi ablası, kardeşi. Onlara, bu terör saldırılarında gelen zararlar bizlerin yüreğini dağlıyor. Geleceği şekillendirecek gençler olarak bizler tüm yüreğimizle, bizlerin güvenliği için kendini feda eden sizlere minnettarız. Allah sizleri korusun, dualarımız sizlerle" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Emniyet Müdürü Adem Yüce ise moral ziyaretinden dolayı öğrencilere teşekkür etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü kapısı önünde polislerle birlikte hatıra fotoğrafı çekinen öğrenciler, buradan kendilerine refakat eden öğretmenleri ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığını ziyarete geçtiler. Öğrencileri girişte karşılayan İlçe Jandarma komutanı J. Yüzbaşı İrfan Kıymaz, öğrencilerin taktim ettiği çiçeği aldıktan sonra, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.

Okul müdürü Yard. Doç. Dr. Mustafa Tolga Çırak, "ülkemizde polisimize ve askerimize karşı gerçekleştiren hain saldırıları kınıyoruz. Bizler bu vatanın fertleri olarak polisimiz ve askerimizin yanındayız. Şehit olan polisimiz ve askerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" şeklinde konuştu.

(İK-BÖ)



22.12.2016 16:13:45 TSI

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