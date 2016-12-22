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Mardin'den Ceylanpınar Belediyesine Ziyaret



(Fotoğraflı)



Uğur Kuş

ŞANLIURFA (İHA) - Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu tarafından Ceylanpınar Belediyesine ziyaret gerçekleştirildi.

Mardin'de 64 dernek bileşeninden oluşan, Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Ceylanpınar Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonunu Belediye bahçesinde Belediye Başkan vekili Murat Daş karşıladı.

Ceylanpınar Belediyesine gerçekleşen ziyaretle ilgili kısa bir konuşma yapan Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyon Başkanı Mehmet Şerif Öter, "Ceylanpınar'a geldiğimizde güzel çalışmaların yapıldığını gördük. Bu tür çalışmaların devam edeceğini umuyoruz" dedi. Belediye Başkanlığında misafirlerini kabul eden Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, ziyaret nedeniyle Belediye Başkanı Menderes Atilla adına, Federasyon Başkanı Mehmet Şerif Öter'e teşekkür etti.

(UK-SD-Y)



22.12.2016 17:28:27 TSI

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