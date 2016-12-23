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Hatay'da elektrik kesintisi



HATAY (İHA) - Hatay'ın Antakya, Reyhanlı, Yayladağı ve İskenderun ilçelerinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 Aralık Pazar günü, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Pınarbaşı ve Esentepe Mahalleleri'ne 08:30-16:30 saatleri arasında, Bağlar, Yeni ve Kurtuluş Mahalleleri'ne 09:30-17:30 saatleri arasında, Bayır, Kurtuluş ve Yeşilova mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında,Yayladağı İlçesi Kızılçat, Aşağıpulluyazı, Çabala ve Yukarıpulluyazı mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Antakya İlçesi Kışlasaray, Bağrıyanık, Gazi, Havuzlar, Şirince, Aydınlıkevler, Cumhuriyet, Kuyulu, Dutdibi, Fevzi Çakmak, Kocaabdi Mahalleleri ile Hatay Valiliği, Vilayet Karakolu, Özel İdare Müdürlüğü ve Askeri Kışlası 09:00-16:00 saatleri arasında, Zülüflühan Mahallesi 10:00-12:00 saatleri arasında, İskenderun İlçesi Denizciler Mahallesi 47 sokak 08:30-17:30 saatleri arasında, Bitişik ve Orhangazi mahalleleri 09:00-17:00 saatleri arasında, Aşkarbeyli ve Suçıkağı mahalleleri 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

(UMT-Y)



23.12.2016 09:23:05 TSI

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