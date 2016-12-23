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Zeytinburnu 5 yılda mini Barcelona oluyor

23 Aralık 2016 Cuma, 09:46
Zeytinburnu 5 yılda mini Barcelona oluyor
Zeytinburnu 5 yılda mini Barcelona oluyor

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Marmaray ve Avrasya Tüneli ile ulaşım avantajı sağlayan Zeytinburnu'nda, Kazlıçeşme sahil bandında başlayan dönüşümle birlikte gayrimenkul fiyatları da artıyor. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, "Zeytinburnu'nda 5 yıl içinde mini bir Barcelona inşa etmek istiyoruz" dedi.
Zeytinburnu ilçesi, hem metro yatırımları hem de kıyı şeridinin yapılaşmaya açılmasıyla gayrimenkulde yatırımcılara fırsat sunacak bir ilçe olarak öne çıkıyor. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda İstanbul ile Zeytinburnu'ndaki yatırım fırsatları ele alındı. İlçeye yapılacak liman, çevre düzenlemesi gibi yatırımlarla Zeytinburnu'nun 5 yıl içinde küçük bir Barcelona olması bekleniyor. Türkiye, İstanbul ve Zeytinburnu'na ilişkin raporun sonuçları İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Ali Hepşen, Özyeğin Üniversitesinden Doç. Dr. Işıl Erol ve Yıldız Teknik Üniversitesinden Dr. Özdemir Sönmez tarafından paylaşıldı. Aynı zamanda şehir plancısı da olan Özyeğin Üniversitesinden Doç. Dr. Işıl Erol, İstanbul'daki konut satışlarının yüzde 2'sine sahip olan Zeytinburnu'nun, İstanbul'daki 15 ilçe arasında son 5 yılda en çok fiyatını arttıran 5'inci ilçe olduğunu söyledi.

"Fiyatlar doygunluk noktasına ulaşmadı"
Ataşehir, Kadıköy ve Bakırköy'de fiyatların doygunluk noktasına geldiği için artık yükselmediğini ancak Beşiktaş ve Zeytinburnu'nda son 5 yıldan bu yana fiyatların artmaya devam ettiğini kaydeden Doç. Dr. Işıl Erol, "Sahil bandındaki inşaatın başlaması ise zaten gidişatı iyi olan ilçeye ayrıca bir katma değer katacaktır" değerlendirmesini yaptı.

"Baltimore Limanı'ndaki dönüşüme benziyor"
Dünyanın önemli kentlerindeki kıyı bantlarından gelişim örneklerini veren Işıl Erol, "Amerika'da 20 yüzyılın başında kıyı şeridinde başlatılan dönüşüm sayesinde kent merkezleri canlandırıldı. Kazlıçeşme'deki dönüşüm de bu açıdan önemli. Özellikle Amerika'da yer alan Baltimore Limanı'ndaki dönüşüme benziyor. Liman alanının dönüşümüyle birlikte Amerika'da liman genelinden başlayarak içeriye doğru konut fiyatları arttı. Çekici alan oluşturulduğunda burada nüfusun yüzde 16 arttığı görüldü. Bunun aynısını Zeytinburnu için de söyleyebiliriz" dedi.
Yıldız Teknik Üniversitesinden Dr. Özdemir Sönmez de Barcelona, Londra ve Baltimore gibi kentlerin eski imalat, depo ve liman alanlarından dönüştürüldüğünü hatırlatarak, "Zeytinburnu bu açıdan ciddi bir gelişim potansiyeli barındırıyor" diye konuştu.
Toplantının moderatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Emre Alkin ise Zeytinburnu'nun, önümüzdeki dönemde İstanbul'un parlayan yıldızı olacağını dile getirerek, "Zeytinburnu, kara-deniz-hava ulaşımının merkezinde yer alan konumuyla çağdaş yaşam için İstanbul'da ilk tercih edilen yerlerden biri olacak. İlçe, yatırımcıların ilgisini çeken gayrimenkul potansiyeli, Kültür Vadisi Projesi, şehir parkı, hastaneleri, okulları ve iş merkezleriyle yükselmeye başlıyor" ifadelerini kullandı.

"Fiyatlar 5 yılda yüzde 112 artar"
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Hepşen ise, "5 yıl içinde Marmaray, Avrasya Tüneli, metro istasyonu, ZEYPORT Limanı gibi alt yapı projeleriyle Zeytinburnu genelinde bugün ortalama 3 bin 400 TL olan birim metrekare fiyatları, yüzde 112 artış ile 7 bin 200 TL olacak" dedi. Hepşen, Zeytinburnu'nun prestijli yaşam alanı haline gelecek sahil bandında ise 16 bin TL olan birim metrekare fiyatlarının yüzde 108 artış ile 33 bin TL'ye çıkacağını söyledi.

"Küçükçekmece'ye kadar yürüyüş parkuru"
Toplantıda konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ise 25 bine yakın iş yeri, 10 bin civarında imalathane ve 170 fabrika ile Zeytinburnu'nun Türkiye'de üretime en çok katkı sunan üç ilçeden biri olduğunu söyledi. İş yerlerini ilçe dışına kaydırarak Zeytinburnu'nu modern bir yerleşim alanına dönüştürmeyi planladıklarını vurgulayan Aydın, şunları söyledi:
"İlçemiz sınırları içinde bulunan Nakliyeciler Sitesi ve atölyeler başta olmak üzere mevcut iş yerlerinin önemli bir kısmını tahliye edeceğiz. Yeni yüzüne yakışır bir Kültür Vadisi ve devasa bir parkı Zeytinburnu'na inşa edeceğiz. Küçükçekmece'ye kadar sahile boydan boya bir yürüyüş parkuru kazandıracağız."

"5 yıl içinde mini bir Barcelona inşa etmek istiyoruz"
Barcelona'nın 1980'li yıllardaki durumunu ve bugünkü modern çehresini iyi bildiklerini aktaran Aydın, "Biz de Zeytinburnu'nda 5 yıl içinde mini bir Barcelona inşa etmek istiyoruz. Zeytinburnu'nu İstanbul'un cazibe merkezlerinden biri haline getireceğiz. İlçeye bugün yatırım yapanlar gelecekte karşılığını fazlasıyla alacaklar" dedi.
Aydın, "Komşumuz Bakırköy'e göre ilçemizde konut fiyatları halen yarı yarıya ucuz. Markalı konutların da yer alacağı yeni Zeytinburnu'nun inşasıyla aradaki fark kapanacaktır" diye konuştu.
(HB-MK-Y)

23.12.2016 09:50:47 TSI
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