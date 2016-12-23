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Kaymakam Üçer, ilk ziyaretini demokrasi şehidinin ailesine yaptı

23 Aralık 2016 Cuma, 09:53
Kaymakam Üçer, ilk ziyaretini demokrasi şehidinin ailesine yaptı
Kaymakam Üçer, ilk ziyaretini demokrasi şehidinin ailesine yaptı

(Fotoğraflı)

TOKAT (İHA) - Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, ilçedeki ilk ziyaretini demokrasi şehidi polis memuru Ferhat Koç'un amcasına yaptı.
Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Turhal ilçesindeki ilk ziyaretini Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığı'na atılan bombalar sonucu şehit olan polis memuru Ferhat Koç'un Yazıtepe köyünde bulunun amcası Fikri Koç'a yaptı. Demokrasi şehidi Ferhat Koç'un ailesinin Ankara'da ikamet etmesinden dolayı Turhal'da ikamet eden amcası Fikri Koç'u ziyaret etti. Kaymakam Üçer, Turhal'a atandıktan sonra ilk olarak demokrasi şehidinin yakınlarını ziyaret etmek istediğini ifade ederek, "Çünkü millet olarak onlara çok şey borçluyuz. Bu aziz millet onlarla onur ve gurur duyuyor. Bu vesile ile 15 Temmuz'da vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabırlar diliyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler temenni ediyorum" dedi.
Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer'e ziyarette Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Göçer ve İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Coşar eşlik etti.
(Nİ-SLH-Y)

23.12.2016 09:56:49 TSI
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