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Kulp Kızılay Şubesi'nden öğrencilere kırtasiye yardımı



(Fotoğraflı)



Muhsin Taş

DİYARBAKIR (İHA) - Türk Kızılayı Kulp Şubesi tarafından ilçedeki yoksul ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yapıldı.

Kırtasiye yardım paketlerini okullara giderek dağıtan Kızılay Kulp Şube Başkanı Tahsin Zengin ve yönetim kurulu üyesi Samet Eren öğrencilere Kızılay'ı anlattı. Kızılay'ın kara gün dostu olduğunu söyleyen Zengin, "Kızılay, halktan aldığını, halkın kötü günlerinde, halkın yardımına koşarak halka vermektedir. Türk Kızılay'ın amacı, toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın sağlanmasına katkıda bulunmak, muhtaç ve yoksul insanların refahına katkıda bulunmak, eğitim ve gençlik sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaktır. Bu nedenle Kızılay'ı tanıyalım, anlatalım ve destek çıkalım" dedi.

(MT-MP-Y)



23.12.2016 10:50:19 TSI

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