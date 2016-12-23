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Bakan Eroğlu'ndan Aydın'a yeni bir tesis müjdesi

23 Aralık 2016 Cuma, 11:01
Bakan Eroğlu'ndan Aydın'a yeni bir tesis müjdesi
Bakan Eroğlu'ndan Aydın'a yeni bir tesis müjdesi
- Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu:
- "Aydın, benim için yeri ayrı olan müstesna bir şehir"

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun talimatlarıyla Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım projesi için kamulaştırma işlemlerine başlanıyor.

Her fırsatta Aydın'a ayrı bir gönül bağı olduğunu dile getiren ve şehre dev tesisler kazandıran Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu şimdide Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım işi için gerekli imzayı attı. Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun imzaladığı olur ile birlikte proje kapsamında kalan sahalar kamulaştırılacak ve tesis en kısa zamanda tamamlanarak hizmete açılacak.

"Aydın, Benim İçin Yeri Ayrı Olan Müstesna Bir Şehir"
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Aydın'a bambaşka bir sevgi duyduğunu dile getirerek şunları söyledi: "Aydın benim için yeri ayrı olan müstesna bir şehir. Malumunuz üzere Aydınımız'da Çine Adnan Menderes Barajı'nı inşa ederek halkımızın hizmetine sunduk. Şehre kazandırdığımız bu muhteşem tesis ile 223 bin 580 dekar zirai araziyi modern sulama sistemine kavuşturduk, yılda 118 milyon kiloWaat.saat enerji üretiyoruz. Ayrıca, 91 bin dekar zirai araziyi taşkın zararından koruduk. Şimdi de Aydın'a yeni bir tesis kazandırmak için hazırlanan kamulaştırma olurunu bana sunulduğu an tereddüt etmeden imzaladım. Şimdiden Aydınımıza hayırlı olsun."

Aydın'da tesis edilecek Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım projesi ile 146 bin dekar zirai arazi modern borulu sistemle sulanacak. Tesisin hizmete alınmasıyla ülke ekonomisine yılda 160 milyon 644 bin TL fayda sağlanacak.
(MB-Y)

23.12.2016 11:05:03 TSI
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