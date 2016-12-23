Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine Savaş Benli atandı
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Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - İl Özel İdare Genel Sekreteri İsmail Cihan'ın görevden alınmasının ardından bu göreve vekâleten Avanos Kaymakamı Mustafa Eldivan bir süreliğine yürütüyordu.
Konya'da Defterdarlığında İl Milli Emlak Müdürü olarak görev yapan ve 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkan aday adayı olan Savaş Benli'nin Nevşehir İl Özel İdare Genel Sekreterliği görevine atandı.
(COŞ-SK)
23.12.2016 11:26:20 TSI
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