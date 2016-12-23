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Bayramiç Taşköprü Camii restorasyon ihalesi yapıldı

23 Aralık 2016 Cuma, 14:28
Bayramiç Taşköprü Camii restorasyon ihalesi yapıldı
Bayramiç Taşköprü Camii restorasyon ihalesi yapıldı

(Fotoğraflı)

Sedef Topçu
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, 1792 yılında Hadimzade Osman Bey tarafından inşa edilen aynı zamanda Karşıyaka Camii veya Cami-i Cedit olarak da bilinen Taşköprü Camii restorasyon ihalesi yapıldı.
Restorasyon ihalesi yapılan Taşköprü Camii hakkında bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, "Taşköprü Camii, Bayramiç'in tarihi ve kültürel dokusunda önemli yere sahip. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un çocukluk döneminde babası Temiz Tahir Efendi'nin imamlık yaptığı, kendisinin de Kuran eğitimi aldığı camii. O dönemde Akif'in ailesi cami ile aynı sokak üzerindeki bir evde ikamet etmiş, yaşadıkları ev, cami ve caminin bitişiğindeki taş köprü şairin biyografisinde önemli bir yer tutuyor. Restorasyonla Mehmet Akif'in, Bayramiç'in hatırası uzun yıllar ayakta kalacak" dedi.
Ayrıca Merkez Yalı Cami için proje çizdirilmesi ihalesinin de gerçekleştirileceğini belirten Turan, "Ecdat yadigarı eserlerimizin restorasyonuna önem veriyoruz. Merkez ve ilçelerimizde geçmişten bugüne ayakta kalan eserlerin geleceğe aktarılması için bir program dahilinde restore ediyoruz" dedi.
(ST-İHS

23.12.2016 14:31:49 TSI
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