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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Eti Maden Kırka Bor İşletmesi Camisinde şehitler için mevlit okutuldu, lokma tatlısı dağıtıldı

23 Aralık 2016 Cuma, 14:33
Eti Maden Kırka Bor İşletmesi Camisinde şehitler için mevlit okutuldu, lokma tatlısı dağıtıldı
Eti Maden Kırka Bor İşletmesi Camisinde şehitler için mevlit okutuldu, lokma tatlısı dağıtıldı

(Fotoğraflı)

Selçuk Manaz
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesinde bulunan Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor işletmesi Müdürlüğü tarafından şehitler için mevlit okutuldu, lokma tatlısı dağıtıldı.
İstanbul ve Kayseri yaşanan terör saldırısı başta olmak üzere bugüne kadar şehit olan güvenlik güçleri ve vatandaşlar Kırka'da da unutulmadı ve rahmetle hatırlandı. Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor İşletmesi Camisinde okunan Mevlid-i Şerif sonrası camii imam hatibi Mehmet Ali Benek tarafından dua edildi. Kırka mahallesinde bulunan polis merkezinde görev yapan polislerin de katıldığı mevlit sonrasında katılanlara lokma tatlısı ikram edildi.
(SM-MET-Y)

23.12.2016 14:35:58 TSI
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