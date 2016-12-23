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Anemurium Antik Kenti, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle restore edilecek

23 Aralık 2016 Cuma, 14:46
Anemurium Antik Kenti, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle restore edilecek
Anemurium Antik Kenti, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle restore edilecek

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur ilçesinde bulunan 'Anemurium Antik Kenti'nde yapılacak restorasyon çalışmalarına destek verdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Roma ve Bizans dönemi boyunca son derece önemli bir yerleşim yeri olan, günümüze kadar sağlam kalabilen kalıntıların yer aldığı ve Mersin'in kültür turizminin gelişmesinde büyük bir öneme sahip olan Anemurium Liman Kenti'nin toprak altında kalmış köklü tarihini gün yüzüne çıkarabilmek için Arkeolojik-Bilimsel Tespit, Belgeleme ve Restorasyon Projeleri Hazırlık Çalışmalarına destek vererek, kent tarihinin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlıyor.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu çalışmalar kapsamında antik kentte ayakta kalan Roma ve Bizans dönemlerine ait anıtsal yapılardan Büyük Hamam, Halk Hamamı, Küçük Hamam, Palestra, Nekropol Kilisesi, Hazine Kilisesi, Odeon, Su Kemerleri ve Nekropolde yer alan mezar yapılarında meydana gelen bozulmalar hakkında fotoğraf ve çizimlerle destekli kapsamlı raporlar hazırlanıp, söz konusu bozulmaların giderilmesine yönelik neler yapılması gerektiği ele alındı. Ayrıca, antik kentin deniz kıyısında ve arazide dağınık vaziyette duran antik mimari parçalarının halihazır kent planına işlenmesi ve kataloglarının çıkarılması çalışması da yürütüldü.
Bu yıl gerçekleştirilen en önemli çalışma ise antik dönemde, içerisinde müzik ve şiir dinletileri yapılan kimi zaman da meclis toplantılarının icra edildiği düşünülen Odeon binasının restitüsyon ve restorasyon projesine altlık oluşturacak olan rölövesinin çıkarılması çalışması oldu.
"Bütün yapı kalıntıları ayakta kalan en önemli kentlerden biri"
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Anamur Müze Müdürü Suat Şahin, Anemurium'un Kilikya bölgesinde bütün yapı kalıntıları ayakta olan en önemli kentlerden biri olduğunu ve burada 1966-1987 yılları arasında yapılan çalışmalar dışında hiçbir şekilde bilimsel çalışmanın yapılmadığını söyledi. Şahin, "Burada Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Mehmet Tekocak ve Arkeolog Hüseyin Toprak'ın bilimsel danışmanlığındaki bir ekiple kentin varlığını daha ön plana çıkarmak, hem kültürel turizm açısından hem de arkeoloji dünyası açısından hak ettiği yeri alması için çalışmalar yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemizle yaptığımız görüşmede Burhanettin Başkanımız bize destek oldu ve onun sayesinde buradaki çalışmalar ivme kazandı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Anemurium Antik Kenti'nin Anadolu'nun ayakta kalabilmiş en önemli Roma yerleşim yerlerinden biri olduğunu ve Anadolu'nun Pompei'si olma yolunda ilerlediğini belirten Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tekocak ise "Burada biz bir Efes hayali kurarak çalışmalar yapmak istiyoruz. Buraya ilk geldiğimizde yapıların durumlarının geleceğe gidemeyecek kadar hasar aldığını gördük. Bu yapıların restorasyon projelerini hazırlama aşamasında Büyükşehir Belediyemizle temasa geçtik. Sayın Burhanettin Kocamaz Başkanımız 1993 yılından sonra Tarsus'ta Cumhuriyet Alanında yapılan kazılarda da bize çok destek vermişti. Bu çalışmada da bize destek oldu. Biz bu destekle antik kentin en sağlam yapısı olan Odeon'un restorasyon projesini hazırlamak adına önce rölövesini çıkardık. Daha sonra bu yapının restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlayacağız" diye konuştu.
2017 yılının sonuna Odeon yapısını tamamen kullanılabilir hale getirmek ve yıllık 25 bin olan ziyaretçi sayısını artırmak istediklerini vurgulayan Tekocak, Başkan Kocamaz'a teşekkür etti.
(KYM-Y)

23.12.2016 14:49:46 TSI
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