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Gümüşhane'de 52 haneye radon gazı detektörü koyuldu



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'de Ulusal Radon Kontrol Programı kapsamında devam eden Türkiye Ev İçerisinde Radon Seviyesi Haritalandırma Çalışması kapsamında bugüne kadar 52 haneye radon gazı detektörü yerleştirildi.

Gümüşhane Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Pehlivan, insanların doğal kaynaklardan maruz kaldıkları radyasyon dozuna önemli bir katkı oluşturan radon gazının insan sağlığı üzerindeki olası etkilerinin belirlenmesine temel teşkil etmek üzere kapalı ortamlardaki radon gazı miktarının belirlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik 81 ilde yapılacak ölçümlerle "Türkiye Ev İçerisinde Radon Seviyesi Haritası" oluşturulması ve sonrasında "Ulusal Radon Kontrol Programı" geliştirilmesi için Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Atom Enerji Kurumu arasında bir protokol imzalandığını hatırlattı.

Üç yıl içerisinde tamamlanması planlanan Türkiye Ev İçerisinde Radon Seviyesi Haritalandırılması çalışmasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafınca bilimsel yöntemlerle seçilmiş ve ülkenin genelini temsil eden, 81 ilde 62 binin üzerinde hanede detektörler ile ev içerinde radon gazı miktarının 2 ay boyunca ölçüleceğini kaydeden Pehlivan, çalışmaya 2014 yılı itibari ile başlandığını, 2016-2017 yılı içerisinde de belirlenen 23 ilde çalışmalara devam edildiğini ifade etti.

Gümüşhane'de 12 Aralık 2016 tarihi itibariyle "Türkiye Ev İçerisinde Radon Seviyesi Haritalandırma Çalışması" başlatıldığını dile getiren Pehlivan, "Çalışma öncesi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından ilimize gönderilen detektör kapları, TÜİK tarafından belirlenen adreslere 30 gün içerisinde yerleştirilecek, TÜİK tarafından belirlenen adresler dışında başka adreslere kesinlikle yerleştirilmeyecek ve 2 ay boyunca bu adreslerde kalacaktır. 2. ayını dolduran detektör kapları zaman kaybedilmeden ivedi bir şekilde toplanarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun belirtmiş olduğu adrese iletilecektir" dedi.

Halk Sağlığı Müdürlüğünde Merkez İlçe ve diğer ilçelerde 12 Aralık 2016 tarihinden bu yana belirlenen adreslerin ziyaret edilerek hane sahiplerinin bilgilendirildiğini ve onayları alınmak suretiyle hanelerinde 2 ay boyunca kalacak olan detektörlerin yerleştirildiğini belirten Pehlivan, çalışmanın ilk haftası itibariyle Gümüşhane'ye gönderilen 520 adet adres için, 93 hanenin ziyaret edildiğini, boş olmayan ve detektör yerleştirilmesini kabul eden 52 haneye radon detektörü yerleştirildiğini ve çalışmanın devam ettiğini kaydetti.



Radon gazı nedir?

Sigaradan sonra en önemli ikinci akciğer kanseri nedeni olarak kabul edilen radon, renksiz ve kokusuz radyoaktif bir gazdır. Toprakta, kayalarda ve sulardaki uranyumdan köken alır. Topraktaki radon, yukarı doğru hareket eder ve evlerin tabanlarındaki ya da duvarlarındaki çatlaklardan ve boşluklardan içeri sızar. Özellikle bodrum katlarda ve madenlerde radon gazı yoğun olarak birikebiliyor. Radondan korunmak için evler sık sık havalandırılmalı; özellikle bodrum katlardaki taban ve duvar çatlakları kapatılmalı ve yeni yapılan binaların radona dirençli olmasına dikkat edilmelidir.

(RE-ÖS-Y)



24.12.2016 09:05:52 TSI

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