24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hasan Hans'a, Merve Merry'e dönüştü

24 Aralık 2016 Cumartesi, 09:45
Hasan Hans'a, Merve Merry'e dönüştü
Hasan Hans'a, Merve Merry'e dönüştü
- İhlas Vakfı'ndan öğrencilere konferans

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - İhlas Vakfı Eğitim Koordinatörü Nejdet Sönmez, İhlas Vakfı Enver Ören Eskişehir Erkek Öğrenci Yurdu'nda "Asrın Felaketleri" adlı bir konferans verdi.
'Asrın Felaketleri' isimli konferansta Sönmez'e, İhlas Vakfı Rehberlik ve Danışmanlık Uzmanları Ferit İşbilir ve Ahmet Karaköylü de eşlik etti. Etkinliğe Yurt Müdürü Yusuf Aslan, Müdür Yardımcısı Şemsettin Yavuzer, Yurt Öğrenci Temsilcisi Emre Kaboğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı.
"Ya inandığımız gibi yaşarız ya da yaşadığımız gibi inanmaya başlarız" sözleriyle konuşmasına başlayan Nejdet Sönmez, doğru inancın öneminden ve son günlerde yaşanan terör olaylarına değinerek hakiki Müslüman bir insanın, kimseye kötülük yapmayacağını hatırlattı. Avrupa'nın sadece ilmi faaliyetlerinden faydalanmamız gerektiğini dile getiren Sönmez, Avrupa özentisi bazı insanların Hasan ismini Hans, Merve ismini Merry olarak değiştirdiğini söyledi. Şimdi temizliğe önem verildiğini fakat esas olanın kalp temizliği olduğunu anlatan Sönmez, çünkü dinimizin hem gönlümüzü hemde bedenimizi temizlemeyi bildirdiğini slayt gösterisiyle anlattı.
Konferansın sonunda İhlas Vakfı Eğitim Koordinatörleri'nden Nejdet Sönmez ve İhlas Vakfı Rehberlik ve Danışmanlık Uzmanları Ferit İşbilir ve Ahmet Karaköylü misafirperverliklerinden ötürü Enver Ören Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Yusuf Aslan'a ve katılımlarından dolayı da öğrencilere şükranlarını iletti. Konferanstan duyduğu memnuniyetlerini dile getiren yurt idarecileri ve katılımcılar da misafirlere çeşitli ikramlarda bulundular.
(İHA-MET-Y)

24.12.2016 09:48:50 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Eskişehirli ülkücüler istişari yemeğinde buluştu
YEREL

ESKİŞEHİRLİ ÜLKÜCÜLER İSTİŞARİ YEMEĞİNDE BULUŞTU
Sarıkamış unutulmadı
YEREL

SARIKAMIŞ UNUTULMADI
Damal ve Sultandağı Belediye Başkanları Başkan Kurt'u ziyaret etti
YEREL

DAMAL VE SULTANDAĞI BELEDİYE BAŞKANLARI BAŞKAN KURT'U ZİYARET ETTİ
Odunpazarı'nda kartpostallık görüntüler
YEREL

ODUNPAZARI'NDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER
Eskişehir'de 'Geleceğin Donörleri Fikir Kampı' gerçekleştirildi
YEREL

ESKİŞEHİR'DE 'GELECEĞİN DONÖRLERİ FİKİR KAMPI' GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Tepebaşı Su Sporları Merkezi 20 binden fazla kişiye hizmet verdi
YEREL

TEPEBAŞI SU SPORLARI MERKEZİ 20 BİNDEN FAZLA KİŞİYE HİZMET VERDİ
Seyitgazili gençler sabah namazında buluşuyor
YEREL

SEYİTGAZİLİ GENÇLER SABAH NAMAZINDA BULUŞUYOR
Eskişehir Türk Sağlık-Sen'den birlik ve beraberlik çağrısı
YEREL

ESKİŞEHİR TÜRK SAĞLIK-SEN'DEN BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI
Seyitgazi Belediyesi'nin karla mücadele çalışmaları
YEREL

SEYİTGAZİ BELEDİYESİ'NİN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI
Odunpazarı'nda karla mücadelede başarılı sonuç
YEREL

ODUNPAZARI'NDA KARLA MÜCADELEDE BAŞARILI SONUÇ
AK Parti'li Karacak'tan Baksan Köprüsü açıklaması
YEREL

AK PARTİ'Lİ KARACAK'TAN BAKSAN KÖPRÜSÜ AÇIKLAMASI
Eskişehir'de ev yangını
YEREL

ESKİŞEHİR'DE EV YANGINI
Başkan Kurt kitle örgütleriyle buluşmaya devam ediyor
YEREL

BAŞKAN KURT KİTLE ÖRGÜTLERİYLE BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR
Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan:
YEREL

TEPEBAŞI ZİRAAT ODASI BAŞKANI SÜLEYMAN BULUŞAN:
Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği'nden &quot;Karabağ Konferansı&quot;
YEREL

ESKİŞEHİR AZERBAYCANLILAR DERNEĞİ'NDEN "KARABAĞ KONFERANSI"
&quot;Sevgi Yolu&quot; projesi Sabriye-Şerafettin Göktuna İlkokulu'nda
YEREL

"SEVGİ YOLU" PROJESİ SABRİYE-ŞERAFETTİN GÖKTUNA İLKOKULU'NDA
Eko-Okullar 17 yıldır başarı ile çalışıyor
YEREL

EKO-OKULLAR 17 YILDIR BAŞARI İLE ÇALIŞIYOR
Han Belediyesi'nden kar temizleme çalışmaları
YEREL

HAN BELEDİYESİ'NDEN KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI
&quot;Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var&quot;
YEREL

"BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR"
Temizlik işlerinden kar temizleme çalışması
YEREL

TEMİZLİK İŞLERİNDEN KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI
Eti Maden Kırka Bor İşletmesi Camisinde şehitler için mevlit okutuldu, lokma tatlısı dağıtıldı
YEREL

ETİ MADEN KIRKA BOR İŞLETMESİ CAMİSİNDE ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU, LOKMA TATLISI DAĞITILDI
ESKÜDER'in 2. Olağan Genel Kurulu
YEREL

ESKÜDER'İN 2. OLAĞAN GENEL KURULU
Başkan Ataç ziyaretlere devam ediyor
YEREL

BAŞKAN ATAÇ ZİYARETLERE DEVAM EDİYOR
Anadolu Üniversitesi Senato Odası yenilendi
YEREL

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO ODASI YENİLENDİ