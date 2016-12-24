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Diyarbakır'da planlı elektrik kesintisi yapılacak



DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Elektrik Dağıtım tarafından trafo merkezlerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 25 Aralık Pazar günü Diyarbakır il merkezi, bazı ilçeleri ve kırsalda planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Dicle Elektrik Dağıtım tarafından konuyla ilgili yapılan duyuruda, Diyarbakır-1, Diyarbakır-2, Diyarbakır-3, Diyarbakır-4, Bismil-1, Bismil-2 Trafo Merkezleri ile Lice, Silvan, Ergani ve Karakaya Trafo Merkezlerinde bakım ve onarım çalışması yapılacağı bildirildi. Duyuruda, bu nedenle 25 Aralık Pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında Diyarbakır il merkezi ile Bismil, Çınar, Silvan, Hazro, Ergani, Çermik, Çüngüş, Eğil, Dicle, Kulp, Lice, Hani ve Kocaköy ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsallarında dönüşümlü olarak elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.

(İHA-AKK-Y)



24.12.2016 10:48:32 TSI

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