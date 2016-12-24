YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TÜRSAB Didim BYK'nın Yeni Yönetiminde Ticaret Odasına ziyaret

TÜRSAB Didim BYK'nın Yeni Yönetiminde Ticaret Odasına ziyaret



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen genel kurulla yeniden belirlenen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Didim Bölgesel Yönetim Kurulu, kurumlara yaptıkları ziyaretler kapsamında Didim Ticaret Odasını ziyaret etti.

Ziyarete BYK Başkanı Aylin Bal ve üyeler; Nihan Salabaş, Sevim Erdoğmuş Atilla, Birsel Dündar, Neslihan Çavuş ve Sylwia Aktaş katıldı.

Heyeti Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ, Başkan Yardımcısı Mehmet Ziyarete Oda Başkanı Üstündağ TÜRSAB Didim BYK'ya yeni görevlerinin kendileri ve ilçemiz adına hayırlı olmasını diledi.

Bölgesel Yönetim Kurulu Üyeleri hizmet sürelerince yapmak istedikleri çalışmalardan bahsettiler. Taraflar Geçtiğimiz günlerde İzmir'de gerçekleşen Turizm Fuarı ve önümüzdeki ay İstanbul'da gerçekleşecek olan EMİTT turizm fuarı hakkında değerlendirmelerde bulunurken, 2016 Turizm sezonunun durumunun konuşulduğu ziyarette 2017 Turizm sezonundan beklentiler ele alındı.

Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri de yaptıkları çalışmalar, geçtiğimiz yıl katıldıkları fuarlar hakkında değerlendirmelerde bulundular.



24.12.2016 10:57:40 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER