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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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Köyde 10 gündür sular akmıyor

24 Aralık 2016 Cumartesi, 11:05
Köyde 10 gündür sular akmıyor
Köyde 10 gündür sular akmıyor

(Fotoğraflı)

Ali Bayar
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Menteş köyünde 10 gündür sular akmıyor.
Menteş köyüne şebeke suyu 15 kilometre uzaklıktaki Akdağdan kendiliğinden yeryüzüne çıkan su kaynaklarından geliyor. DSİ'nin baraj çalışmaları nedeni ile bu kaynaklardan bir kısmı kapanırken bir kısmı da 10 gün önce havanın soğuması ile birlikte donarak kesildi. Köy halkı ise ihtiyaçları olan suyu köyde tek su olan 60 yaşındaki Kezban Çankaya'nın evindeki kuyu suyundan ya da araçlar ile köye 2 kilometre uzaklıktaki Ekinova köyünden ve 4 kilometre uzaklıktaki Kızılören ilçesinden getiriyorlar. 10 gündür su sıkıntısı çektiklerini bildiren köy sakinleri, yetkililerin bir an önce su sorunlarını çözmelerini istiyor.
Köy sakinlerinden 42 yaşındaki Döne Çetin, "Ben 17 sene önce evlendim yukarı mahalleye gittim. O seneden beri Yazın gurbetçiler geldiği için su olmaz. Kışında 'don çekti' derler su olmaz. Köyümüzde su sorunu hep olmuştur. Bilmiyorum ama çok mağduruz" dedi.
Hayvancılık ile uğraşan 38 yaşındaki Mehmet Boztepe ise, "Hayvanlarımız susuz kaldı. Köyde tek su kaynağı olan kuyu suyundan ihtiyacımızı karşılamaya çalışıyoruz. 25 yıldır ben böyle bir şey görmedim" diye konuştu.
Köy sakinlerinden 45 yaşındaki Şükrü Daştdelen, "Belediyelik olduğumuz dönemde de, şimdiki muhtarlık dönemimizde de köyümüze su yetersiz geliyor. Çünkü bizim su kaynaklarımız Allah tarafından yer yüzüne çıkan su kaynaklarımız var. O kaynaklarda Köye yetersiz geliyor. Biz bunu belediye iken de anlatmaya çalıştık, köy iken de anlatmaya çalıştık. Ama bizi ne anlayan var. Nede dinleyen var" şeklinde konuştu.
Köy Muhtarı Ramazan Toprak da, şöyle konuştu:
"Köyümüze su 15 kilometre uzaklıktan cazibe ile (kendiliğinden yer yüzüne çıkarak) gelmektedir. Köyümüzde iki yıldır baraj çalışması vardır. Baraj çalışması nedeni ile bazı su kaynaklarımız iptal olmuştur. Bazı su kaynaklarımızda don dolayısıyla suyu çekmiştir. Köyümüz bir haftadan fazladır susuzdur. Yaz dönemlerinde gurbetçi vatandaşlarımızın köyümüze gelmesi nedeni ile nüfusu 5 bini bulmaktadır. Su sıkıntımızda hiç bitmemektedir"
(AB-ÖK-Y)

24.12.2016 11:08:46 TSI
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