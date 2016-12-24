24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karesi'de "Şehitleri Anma Kur'an Ziyafeti" Programı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 13:30
Karesi'de "Şehitleri Anma Kur'an Ziyafeti" Programı
Karesi'de "Şehitleri Anma Kur'an Ziyafeti" Programı

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Karesi Müftülüğü tarafından düzenlenen "Şehitleri Anma Kur'an Ziyafeti" programı Yıldırım Caminde gerçekleştirildi. Programa 7 ilçeden davet edilen seçkin hafızlar okudukları Kur'an-ı Kerim ile vatandaşların gönüllerini feth etti.
Yıldırım Caminde Karesi Müftülüğü tarafından düzenlenen "Şehitleri Anma Kur'an Ziyafeti" programına vatandaşlar ilgi gösterdi. Karesi İlçe Müftüsü Fahri Sağlık yaptığı açıklamada yaşanan terör olaylarına değinerek " Son haftalarda aldığımız üst üste üzücü olaylar üzerine halkımızın moral ve motivasyonunu bir nebze yükseltmek, onların milli manevi duygularını geliştirmek amacıyla Şühedamızın ruhuna ita fen bir Kur'an ziyafeti programı yapmayı uygun gördük. Bu programı il içerisinde seçtiğimiz 7 ilçeden birer seçkin hafızımızı davet ederek gerçekleştiriyoruz. Her ilçeden bir hafızımız burada bizlere Kur'an okuyacak ve sonunda da biz bu okunan Kur'an-ı Kerimlerin sevabına yapacağımız dua ile bütün şehitlerimizin ruhlarına ithaf edeceğiz. Buradaki amacımız halkımızın Kur'an ile olan iffetini biraz daha tazelemek, onların Kur'an ın şifasından, rahmetinden bereketinden yararlanmasını sağlamaktır. Gayemiz budur inşallah Rabbim bu gayemizin tahakkuku için bizlere yardım eder" dedi.
Programda hafızlar Yüksel Emetlioğlu, Mehmet Aydın, Adem Filiz, Fikret Mez, Hüseyin Kırtepe , Mehmet Duman ve Ahmet Gündoğan okudukları Kur'an-ı Kerim ile vatandaşların gönüllerini feth etti.
(OF-

24.12.2016 13:34:34 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

İşadamı Davut Doğan üniversitelilere başarı öyküsünü anlattı
YEREL

İŞADAMI DAVUT DOĞAN ÜNİVERSİTELİLERE BAŞARI ÖYKÜSÜNÜ ANLATTI
Toplu sözleşme imzaladı
YEREL

TOPLU SÖZLEŞME İMZALADI
Gece nöbet tutan polislere sıcak çorba ikramı
YEREL

GECE NÖBET TUTAN POLİSLERE SICAK ÇORBA İKRAMI
51 yıl sonra buluştular
YEREL

51 YIL SONRA BULUŞTULAR
'4 Mevsim Karesi' ödül töreni yapıldı
YEREL

'4 MEVSİM KARESİ' ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI
Yeni Yıl Hediyeniz Sanat Olsun sergisi
YEREL

YENİ YIL HEDİYENİZ SANAT OLSUN SERGİSİ
Yüksekokul öğrencilerinden Halep'e yardım
YEREL

YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN HALEP'E YARDIM
Edremit'te öğrencilerden Halep'e yardım eli
YEREL

EDREMİT'TE ÖĞRENCİLERDEN HALEP'E YARDIM ELİ
Burhaniye'de kıyı yangını
YEREL

BURHANİYE'DE KIYI YANGINI
En anlamlı Anıt Proje ödülü Kafaoğlu'na
YEREL

EN ANLAMLI ANIT PROJE ÖDÜLÜ KAFAOĞLU'NA
Balıkesir'de FETÖ' den kapatılan dershane, Halk Eğitim Merkezi oldu
YEREL

BALIKESİR'DE FETÖ' DEN KAPATILAN DERSHANE, HALK EĞİTİM MERKEZİ OLDU
Burhaniye'de engellilerden yılbaşı çamı
YEREL

BURHANİYE'DE ENGELLİLERDEN YILBAŞI ÇAMI
Hayırlı olsun ziyaretinde projeler konuşuldu
YEREL

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE PROJELER KONUŞULDU
6 yaşındaki ressam Lodos'tan örnek hareket
YEREL

6 YAŞINDAKİ RESSAM LODOS'TAN ÖRNEK HAREKET