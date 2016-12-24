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Yılmaz: "Gençliğe yön veren geleceğe yön verir"



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BURSA (İHA) - Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, AK Partili gençlere konferans verdi.

Ak Parti İlçe Gençlik Kolları'nın tertiplediği toplantıda, belediyenin yatırımları hakkında bilgi veren ve gençlerle tecrübelerini paylaşan Başkan Refik Yılmaz, başarının sırrı olarak da çok çalışmayı gösterdi. Refik Yılmaz, "Bir dakikanızı bile boşa geçirmeyin. Size güvenenlere borcunuzu çok çalışarak ödeyebilirsiniz. Dünyanın gözü Türkiye'nin üstünde. Zalimlerin korkulu rüyası, mazlumların umudu bir ülke haline geldik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi bir an olsun durma şansımız yok. Çok çalışmalıyız. Sırtını halka dayayan, mazlumların duasını alan bir partinin neferleriyiz. Yapılacak daha çok iş var. Durmak yok, çalışmaya devam. Gençliğe yön veren geleceğe yön verir" diye konuştu.

Yılmaz, kapalı pazar yeri yatırımı, toplu konut projesi, kamulaştırmalar, alt yapı, spor tesisleri, özel sektör iş birliğiyle yapılan okullar, okul spor salonları, dere ıslah projeleri, meydan projeleri gibi belediye hizmetlerini anlattı.

(MŞ)



24.12.2016 13:34:22 TSI

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