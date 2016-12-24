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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Nevşehir'de 26 Aralık Pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak

24 Aralık 2016 Cumartesi, 13:36
Nevşehir'de 26 Aralık Pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - MEDAŞ Nevşehir 2 işletme sorumluluk alanı içerisinde yer alan bölgelerde yapılacak çalışmalar nedeniyle 26 Aralık Pazartesi günü Nevşehir'de programlı elektrik kesintisi yaşanacak.
Edinilen bilgilere göre Nevşehir TR 69'da yapılacak olan tesis çalışması nedeniyle Fatih Sultan Mehmet mahallesinin bir kısmı, Ali Dirikoç bulvarının bir kısmı, Sağlık sokak, Akgür sokak, Necdet Ersan caddesinin bir kısmı, Halk Eğitim Merkezi, Bahçelievler sokak, Çetin sokak ve Emin sokakta programlı elektrik kesintisinin yapılacağı öğrenildi.
(COŞ-TB-Y

24.12.2016 13:40:07 TSI
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