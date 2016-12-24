24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Altınok dur durak bilmiyor

24 Aralık 2016 Cumartesi, 13:52
Altınok dur durak bilmiyor
Altınok dur durak bilmiyor

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Merkez'e bağlı Kepez beldesinde göreve geldikten sonra beldede yaptığı hizmetlerle kısa sürede Kepez halkının sevgisini ve takdirini kazanan Kepez AK Parti Belde Başkanı Alper Altınok dur durak bilmiyor.
Kepez AK Parti Belde Başkanı Alper Altınok ve yönetim kurulu üyeleri geçtiğimiz Cuma günü Kepez Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Esas 17 Burda Alışveriş Merkezindeki 'Tahta Atın Kadınları Dayanışma Günleri' etkinliğine katıldı. Buradaki etkinliğin ardından Alper Altınok ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Çanakkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği görevine atanan Diş Hekimi Hacer Oğuz'u, makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Alper Altınok ve yönetim kurulu ziyaretleri kapsamında son olarak kısa bir süre önce Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine atanan Uzm. Dr. Kerim Yeşildağ'ı makamında ziyaret edip, Genel Sekreter Yeşildağ'a hayırlı olsun temennisinde bulundu.
(GD)

24.12.2016 13:56:06 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Hava muhalefetine karşı tedbir
YEREL

HAVA MUHALEFETİNE KARŞI TEDBİR
Kız voleybol takımı il şampiyonu
YEREL

KIZ VOLEYBOL TAKIMI İL ŞAMPİYONU
Biga'da ördekler yemlendi
YEREL

BİGA'DA ÖRDEKLER YEMLENDİ
Barış Manço şarkılarla anıldı
YEREL

BARIŞ MANÇO ŞARKILARLA ANILDI
Konut satışları arttı
YEREL

KONUT SATIŞLARI ARTTI
Özel çocuklar yeni yılı erken kutladı
YEREL

ÖZEL ÇOCUKLAR YENİ YILI ERKEN KUTLADI
Gelibolu feribot terminali için protokol imzalandı
YEREL

GELİBOLU FERİBOT TERMİNALİ İÇİN PROTOKOL İMZALANDI
Öğrenci velilerine sağlıklı beslenme eğitimi
YEREL

ÖĞRENCİ VELİLERİNE SAĞLIKLI BESLENME EĞİTİMİ
Çanakkale AFAD'a 8x8 amfibik araç
YEREL

ÇANAKKALE AFAD'A 8X8 AMFİBİK ARAÇ
TÜGVA'dan Umre programı
YEREL

TÜGVA'DAN UMRE PROGRAMI
Gönüllü gençlerden ihtiyaç sahiplerine yardım desteği
YEREL

GÖNÜLLÜ GENÇLERDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM DESTEĞİ
Bayramiç İlçe Garnizon Komutanlığına moral ziyareti
YEREL

BAYRAMİÇ İLÇE GARNİZON KOMUTANLIĞINA MORAL ZİYARETİ
Ercan'dan üniversite öğrencilerine eğitim
YEREL

ERCAN'DAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM
Bayramiç Taşköprü Camii restorasyon ihalesi yapıldı
YEREL

BAYRAMİÇ TAŞKÖPRÜ CAMİİ RESTORASYON İHALESİ YAPILDI