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Tayini çıkan Kaymakama veda yemeği

24 Aralık 2016 Cumartesi, 14:11
Tayini çıkan Kaymakama veda yemeği
Tayini çıkan Kaymakama veda yemeği

(Fotoğraflı)

M. Emin Arvas
VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Kaymakamı Mustafa Mendeş'in tayını Bingol'ün Yayladere ilcesine çıkması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından veda yemeği verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Çaldıran Öğretmenevinde verilen veda yemeğine Kaymakam Mustafa Mendeş, İlçe Emniyet Müdürü Savaş Ertürk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Koç, hakimler Fatih Ulu, Ugur Kusku, savcı Ercan Şahan, İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Erol Taş ve GKK Derneği Başkanı Nihat Aladağ katıldı. Burada bir teşekkür konuşması yapan Kaymakam Mendeş, devletin çeşitli kademelerinden geldiğini, devlet işlerinde devamlılığın esas olduğunu söyledi. Ülkenin her tarafının ayni topraklar olduğunu ifade eden Mendeş, "Her yerde halkımızın hizmetinde bulunmak bizim için gururdur. Gelecek zamanlarda da yine karşılaşmayı umit ediyorum. Bizler burada bir aile olduk. Sizler de güvenlik kuvvetleri olarak ciddi fedakarlıklarda bulunarak büyük hizmetlerde bulunuyorsunuz. Sevkinizi kırmayın. Allah sizleri korusun. Hakkim sizlere helal olsun, sizlerde hakkınızı helal edin" dedi.
Programın sonunda ise İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilçeye ciddi anlamda hizmetleri bulanan Kaymakam Menteş'e Çaldıran anısına tabak hediye edildi. Kaymakam Mustafa Mendeş, son kararname ile Bingol'ün Yayladere ilcesine tayını çıkarken, Çaldıran'a ise Batman'ın Sason Kaymakamı Tekin Dundar atanmıştı.
(MEA-ŞAK-Y)

24.12.2016 14:14:27 TSI
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