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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Toplu sözleşme imzaladı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 14:19
Toplu sözleşme imzaladı
Toplu sözleşme imzaladı

(Fotoğraflı)

Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Burhaniye Beleyesi ve Tüm Yerel-Sen arasında 1 yıllık toplu sözleşmeler imzalandı. Burhaniye Belediyesi bünyesinde görev yapan tüm memurları kapsayan toplu sözleşme, Burhaniye Belediyesi Encümen Salonunda geçekleştirildi.
Tüm Yerel-Sen ile Burhaniye Belediyesi arasında yapılan sözleşmelere imzalar, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Cengiz Gülebay, Genel Sekreter Arap Mucur, ve Genel Mali Sekreter Arif Alel tarafından atıldı. Toplu sözleşmelerin imza törenine ayrıca Tüm Yerel-Sen MYK Üyesi Engin Keskin, İl Temsilcisi İsmail Avcu, Erdek Temsilcisi Mehmet Can Polat, Bandırma Temsilcisi Serhat Ekinci, Bandırma Baş Temsilcisi Sezer Yıldız, ve Burhaniye Belediyesi İş Yeri Temsilcisi Serkan Korkmaz katılırken Burhaniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır, İnsan Kaynakları Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve Yazı İşleri Müdürü de imza töreninde hazır bulundu. İmza töreni sırasında Tüm Yerel- Sen Genel Başkanı çalışan memurlara hayırlı uğurlu olmasını dilerken "Sendikamız adına başta Burhaniye Belediye Başkanımız Necdet Uysal'a Başkan Yardımcılarımıza, Meclis Üyelerimize ve Belediyemiz Şube müdürlerine teşekkür ediyorum. Bu sözleşme Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlarda ekonominin sıkıntıda olduğu bir dönemde, Belediye Başkanımızın iyi niyetli yaklaşımlarıyla aldığımız güzel bir sözleşme Buradan tüm Burhaniye Belediyesi çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal da sözleşmenin çalışanlara hayırlı olmasını dilerken "Çalışanlarımızın huzuru ve mutluluğu bizim için önemli! Biz kamu hizmeti yapıyoruz. Çalışanlarımız mutlu olmadıkça bu hizmetleri layığıyla yerine getiremeyiz bundan dolayı çalışanlarımızın refahı adına imzaladığımız bu sözleşme hayırlara vesile olur inşallah" dedi.
(EME)

24.12.2016 14:22:18 TSI
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