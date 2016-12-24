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Ankara'ya demokrasi gezisi



(Fotoğraflı)



Adem Tunçer

BURSA (İHA) - Mustafakemalpaşalı vatandaşlar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin izlerini yerinde görmek için Ankara'ya çıkarma yaptı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi ve kardeş Osmangazi Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Turları'nın ilki, muhtarlar, öğrenci ve öğretmenlerin iştirakiyle gerçekleşti.

Gece yarısı 3 otobüsle Ankara'ya giden ziyaretçileri Adnan Menderes Meydanı'ndan uğurlayan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Osmangazi ve Mustafakemalpaşa belediyelerinin kardeşliğinin bir meyvesi olan bu gezilerde vatandaşların yakın tarihe şahitlik edeceğini söyledi. 15 Temmuz Demokrasi Turları'nın periyodik olarak devam edeceğini belirten Sadi Kurtulan, demokrasi gezisini organize eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustata Dündar'a teşekkür etti.

200 kişilik ekiple Ankara'ya giden Mustafakemalpaşalılar, darbe kalkışması sırasında bombaların hedefi olan Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Gazi Meclis'i gezdi. Profesyonel rehberler nezaretinde yapılan ziyaretlerin ilk durağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte Millet Camii ve çevresini gezen vatandaşlar, daha sonra sırasıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara'nın en önemli manevi miraslarından Hacı Bayram Veli Cami ve Türbesi, ilk meclis binası, müzeye dönüştürülen Ulucanlar Cezaevi ile birlikte Taceddin Dergahı'nı ziyaret etti.

(MŞ)



24.12.2016 16:54:41 TSI

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